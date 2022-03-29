زواج ريم البارودي في عمر الـ 43 على نجل هذا النجم الكبير يُشعل مواقع التواصل.. أول تعليق لها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 مارس 2022 05:43 صباحاً - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق بأنباء تفيد بزواج الفنانة ريم البارودي ذات ال43 عامًا من “عمر” نجل الفنان الراحل طلعت زكريا.

ونفت ريم البارودي خبر زواجها من عمر طلعت زكريا من خلال حسابها على «إنستجرام»، لتوضح للجمهور بالضبط حقيقة الأمر.

ريم البارودي نشرت صورتها في أحضان عمر ابن طلعت زكريا وعلقت عليها قائلة: “اختى وأخويا ربنا يخليكوا ليا، بجد يا ايمي انا بحبكم اوووي وفعلا انتي وعمر اخواتي ربنا يخليكم لي”.

صورة متداولة للفنانة ريم البارودي مع نجل الفنان الراحل طلعت زكريا

وجاء تعليق الفنانة ريم البارودي ردًا على كلمات إيمي طلعت زكريا الرقيقة في حقها، والتي حاولت بها أن تنفي خبر ارتباطها مع شقيقها عمر لتكتب لها رسالة عبر انستجرام قائلة: “اختي وأخويا ربنا يخليكوا ليا”.

ريم البارودي: أعيش قصة حب ولا أمانع لقب “زوجة ثانية”

وكانت الفنانة ريم البارودي قد صرحت في العام الماضي 2021 أنها تعيش قصة حب رائعة مع شخص ما من دون الكشف عن هويته، مؤكدةً أنها لا تمانع بأن تكون زوجة ثانية رغم أنها قديمًا كانت ترفض هذه الفكرة.

وأضافت ريم البارودي في مقابلة تلفزيونية أنها تحب الحياة وتريد الاستقرار وهذا هو سبب مهاجمتها للفنان أحمد سعد، مؤكدةً أن خوضها في أسراره والتحدث عنه في البرامج جاء لأنه كسرها بشدة ودمر أحلامها وطموحاتها في لحظة ما لذلك أرادت الإنتقام منه على حد قولها.

وأشارت ريم إلى أنها أحست بالضغينة قليلاً تجاه الفنانة سمية الخشاب بعد زواجها من أحمد سعد، ولكنها أشفقت عليها بعد مقابلتها التلفزيونية الشهيرة مع “شيخ الحارة” عام 2019 وحديثها حول تعديه عليها وإفقادها طحالها، مشيرةً إلى أنه لم يفعل ذلك معها ولم يتعدى يوماً بالضرب عليها مثلما فعل مع الخشاب.

ريم البارودي تروج لمسلسلها الجديد “السر” في رمضان 2022

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة المصرية ريم البارودي متابعيها وجمهورها بنشرها البوستر الدعائي الخاص بها ضمن “مسلسل السر” الذي تشارك به ضمن موسم رمضان 2022 المقبل.

ونشرت الفنانة ريم البارودي صورة البوستر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلقت على صورة بوستر المسلسل الذي تنافس به في رمضان ويعرض عبر شاشة قناة art، قائلة: “توكلنا على الله، مسلسل السر، قريبًا في رمضان.. رمضان كريم”.

ويشارك ريم البارودي في “مسلسل السر” مجموعة من النجوم ومنهم حسين فهمي، وفاء عامر، نضال الشافعي، مايا نصري، أشرف عبد الغفور، ألفت عمر، منة جلال، أحمد كرارة، هشام المليجي، محمد سليمان، وعهد صادق، محمد حلاوة، أية إبراهيم، يورا محمد، وآخرين والعمل من تأليف حسام موسى، والإخراج لـ محمد حمدي.

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