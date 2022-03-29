محمود المهدي يفجر مفاجأة جديدة عن طلاق منة عرفة: على ذمتي.. وهذا ما حدث!! – «صور وتفاصيل»

كتب امير فتحي في الثلاثاء 29 مارس 2022 05:43 صباحاً - فجر الممثل المصري محمود المهدي مفاجأة، بكشفه أنه لم يطــلق زوجته الفنانة الشابة منة عرفة رسميًا حتى الآن، وأنهما منفصــلين دون وقوع الطــلاق.

محمود المهدي كشف أنه توجد حاليًا محاولات للصــلح بينهما، قائلًا: “البعض تدخل بيننا مؤخرًا، ونصحنا بالإبتعاد لفترة ما، حتى تهدأ الأمور، خاصة أنّ الفترة الأخيرة شهدت ضــغوط عدّة، بسبب آرائي الفنية، التي يرفــضها البعض”.

وعن أسباب انفصالهما، قال: “انفصالي عن منة عرفة في المرتين، كان بسبب رفـــضي الدائم للمشاهد الساخنة، وهذا سبب إزعـــاجًا لبعض الفنانين، رغم أنّ منة توافقني في هذا المبدأ تمامًا، وهي ترفـــض أداء هذه المشاهد في أي عمل فني، لكن تعرضنا سويًا لضـــغوط، وقررنا الانفــصال”.

محمود المهدي في أحدث لقاءاته الصحفية

وحول إمكانية اعــتزال منة عرفة التمثيل، قال: “منة ليس لديها مــانع في الاعـــتزال، فمن الوارد أنّ تعـــتزل، لكن هي تُحب التمثيل بشكلٍ كبير، وكنت قلت لها معــنديش مـــانع لما يجي لك دور كويس تعمليه، زي تجربتها في مسلسل (إلا أنا)، من خلال حكاية حلم حياتي.. كان تجربة فنية جيدة جدًا، وبها رسالة هادفة، لما تعمل حاجة زي كده، هقف معاها وأشجعها، منة أصلًا مش محتاجة تقدم حاجة فيها عري وإغــراء.. هي مؤمنة إنّ الحاجات دي مفــيهاش رسالة وقيمة فنية”.

وأكد أنه لم يكن يتدخل في اختيارات زوجته الفنّية إطــلاقًا، أو قراءة السيناريو الخاص بأعمالها، قائلًا: “أنا مش بدخل في أي تفاصيل بشغلها، هي ممكن تقولي تفاصيل الدور ونتكلم فيه، بس هي بتقرأ السيناريو مع نفسها، أنا عندي ثقة فيها، وهي عارفة من نفسها أنا عايز إيه”.

محمود المهدي يكشف سبب انفصاله عن منة عرفة:

وتسبب خـلاف بين منة عرفة ومحمود المهدي في وقوع الانفصال الثاني بينهما وربط البعض بينه وبين الهـجوم الذي شنه الأخير على إلهام شاهين وأشرف زكي خلال الفترة الماضية، وأن تلك التصرفات ستؤثر على مشوارها الفني.

وأعلن محمود المهدي عن سبب انفصــاله عن زوجته للمرة الثانية، وخصوصا أن الأزمة حدثت قبل الزفاف بأيام قليلة جدا، وتساءل الجمهور عن الأسباب الحقيقية ولكن الطرفين التزما الصمت.

كشف الممثل الشاب محمود المهدي، عن بعض تفاصيل انفصاله عن الفنانة منة عرفة الذي أعلن عنه خلال الأيام الماضية مشيراً إلى أن شخصاً آخر كان السبب في ذلك.

وحول سبب الانفصال، أوضح محمود المهدي أن مكالمة هاتفية كانت السبب في ذلك، معلقًا: “كبيرهم كان سبب كبير في الانفصال، كنت بجانبها عندما تلقت اتصالا من هذا الشخص، الأيام اللي جاية هيتم توضيح بعض النقاط من المكالمة، وأتمنى الخير لأي حد كان في حياتي”.

ونفى خلال منشور له عبر خاصية ستوري على تطبيق «إنستجرام» بعض الاتهـامات التي وجهت له بإستغلال منة عرفة من أجل الشهرة.

وقال محمود المهدي: “في كم حد لقيته باعت إني خدت منة واشتهرت، لو تفتكروا، في البداية كنت رافض أننا نعلن عشان مايتقلش كده، لحد ما ينزل الفيلم، وتسربت الصور، وطبعا دلوقتي بعد اللي حصل عملوا لي مشـاكل”.

أول ظهور لمنة عرفة بعد الانفصال الثاني:

نشرت الفنانة منة عرفة مقطع فيديو حديث لها، على خاصية “ستوري” على حسابها بموقع “انستجرام”، وذلك في أول ظهور لها بعد انفصــالها للمرة الثانية عن زوجها الفنان محمود المهدي، وقالت خلال الفيديو: “أنا كنت منعزلة تمامًا، أنا آسفة، شكرا على سؤالكم عليا، وعلى الدعــم النفسي، وعلى رسائلكم اللي كانت بتوصلني، وأنا كده رجــعت خلاص، وحشتوني والله”.

واعتذرت لجمهورها عن شكلها غـير المهندم، بقولها: “أنا آسفة على شكلي المبهــدل ده، أنا حاطة فلتر أصلا، لو مكــنتش حاطة فلتر كنتوا هتتخـــضوا، مرهـــقة شوية، لكن الحمد لله”.

انفصال منة عرفة ومحمود المهدي للمرة الأولى:

أعلنت منة عرفـة، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي 2021، انفصالها عن زوجها الممثل محمـود المهدي بعد عقد قرانهما قبل عدة أشهر وحديثهما عن استعدادات الزفاف القريب. ما أثار ضجة واسعة، خاصة أن الطلاق قد وقع قبل موعد الزفاف المرتقب.

حينها أعلن محمود المهـدي خبر طلاقه المفاجئ من منة عرفتة، عبر خاصية القصص القصيرة لحسابه على إنستجرام قبل ساعات قليلة.

وكتب محمود المهـدي معلناً خبر انفصاله عن منة عرفتة: “تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها”.

وأكدت منة عرفـة خبر الانفصال، وقالت إن كل شيء قسمة ونصيب، ولا داعي لتوجيه الأسئلة في الوقت الذي تلا الانفصال، ومن ناحيتها رفضت والدة منة التعليق على خبر الطلاق.

وكان محمود المهـدي قد أثار الجدل وقت الطلاق، إذ أعلن أنه رجل شرقي صعيدي يرفض بعض التصرفات التي لا تناسبه، دون إيضاح مما عرض منة عرفـة وقتها للشائعات التي تبين فيما بعد حقيقتها، وأن الطلاق وقع بسبب مشهد لها مع الفنان محمد نجاتـي فهمه زوجها بطريقة خاطئة.

أوضح محمود المهـدي بعد عودته لمنة عرفـة، أن هناك سوء تفاهم قد حدث وأنه لم يقصد المعنى الذي فسره البعض بصورة خاطئة.

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