شكرا لقرائتكم خبر عن I Make This Look Good فيديو ترويجى جديد لـ فيلم Sonic the Hedgehog والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Paramount Pictures عن تيزر ترويجى جديد لـ الجزء الثانى من فيلم Sonic the Hedgehog، طرح تحت اسم I Make This Look Good، الذى سيصل دور العرض في 8 أبريل المقبل، وكشف الفيديو عن لقطات تشويقية جديدة من العمل. ويدور الجزء الثانى من Sonic the Hedgehog أصبح Sonic جاهزًا لمزيد من الحرية، بعد الاستقرار في Green Hills، ووافق Tom وMaddie على تركه في المنزل أثناء ذهابهما في إجازة، ولكن، لم يكد يرحلوا، عندما عاد الدكتور روبوتنيك، ولكن هذه المرة مع شريك جديد، Knuckles ، بحثًا عن زمرد لديه القدرة على بناء الحضارات وتدميرها، ويتعاون Sonic مع رفيقه الخاص، Tails، واللذان يبدأن معًا رحلة للعثور على الزمرد قبل أن يقع في الأيدي الخطأ. وحصل الجزء الأول من فيلم Sonic the Hedgehog على تقييم %64 على موقع التقييمات " Rotten Tomatoes "، الفيلم من بطولة جيم كاري، بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالي، تيكا سومبتر، ليان لاب، ديبس هوارد، الفينا لوك، ومن تأليف فان روبيتشاو، وإيفان سوسر، وإخراج جيف فاولر. ودار الجزء الأول من فيلمSonic the Hedgehog حول مساعدة شرطى فى بلدة جرين هيلز الريفية "سونيك" على الهروب من الحكومة التى تتطلع للقبض عليه. Sonic the Hedgehog أو القنفذ سونيك، هى سلسلة ألعاب فيديو أنتجت عام 1991 وحققت اللعبة مبيعات وصلت لاكثر من 360 مليون نسخة حول العالم، وتدور قصتها حول احتفال القنفذ "سونيك" مع الأصدقاء، ليظهر كائن غريب يعرف بـ"ملتهم الزمان"Time Eater ويسحب الجميع نحو ثغرات زمنية، ويرمى كلا منهم فى فترة ما من التاريخ، ويجب على "سونيك" إنقاذ الجميع وإيقاف الكائن، ولكن الكائن قوى جدا ويضرب "سونيك" بقوة، وبعدما يعود "سونيك" إلى وعيه، يجد نفسه فى بعد غريب اسمه "الفضاء الأبيض"، يلتقى فيه الزمان مع المكان بعدما حذف بسبب امتصاص الألوان منه.