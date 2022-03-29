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فائق حسن للفنانة أصالة: "أنا أراكِ وأشعرك وأتنفسك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

عبر الشاعر العراقي فائق حسن عن محبته لزوجته الفنانة السورية أصالة، ووصفها بأنها كل أسباب سعادته.

وعلق على صورة تجمعها سويا نشرها عبر صفحته بموقع "إنستجرام": "ابتسمي لي فأنا هنا كي تبتسمي، وكأني منك تكونت وعلى حبك تربيت ومن روحك تشكلت!".

وتابع: "يا كل أسبابي للسعادة كم أتمنى أن تتحول الكلمات لمشاهد كي تعرفي من خلالها الجمال الذي أمامي وكيف أنا أراك وأشعرك وأتنفسك، ابتسمي لي فقط ابتسمي زوجتي".

و تداول رواد موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة للفنانة أصالة نصري، تجمعها بأولادها الثلاثة: خالد الذهبي، آدم وعلي طارق العريان، من حفل زفاف ابنتها الكبرى شام الذهبي.

وظهرت أصالة وهي ممسكة بطفلها علي، بينما يقف يمينها ابنها خالد وعلى يسارها طفلها آدم.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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