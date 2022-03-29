فائق حسن للفنانة أصالة: "أنا أراكِ وأشعرك وأتنفسك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

عبر الشاعر العراقي فائق حسن عن محبته لزوجته الفنانة السورية أصالة، ووصفها بأنها كل أسباب سعادته.

وعلق على صورة تجمعها سويا نشرها عبر صفحته بموقع "إنستجرام": "ابتسمي لي فأنا هنا كي تبتسمي، وكأني منك تكونت وعلى حبك تربيت ومن روحك تشكلت!".

وتابع: "يا كل أسبابي للسعادة كم أتمنى أن تتحول الكلمات لمشاهد كي تعرفي من خلالها الجمال الذي أمامي وكيف أنا أراك وأشعرك وأتنفسك، ابتسمي لي فقط ابتسمي زوجتي".

و تداول رواد موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة للفنانة أصالة نصري، تجمعها بأولادها الثلاثة: خالد الذهبي، آدم وعلي طارق العريان، من حفل زفاف ابنتها الكبرى شام الذهبي.

وظهرت أصالة وهي ممسكة بطفلها علي، بينما يقف يمينها ابنها خالد وعلى يسارها طفلها آدم.