ريا أبي راشد تكشف كواليس جديدة في واقعة ويل سميث (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الإعلامية ريا أبي راشد كواليس جديدة عن واقعة صفعة الفنان ويل سميث للفنان الكوميدي كريس روك، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الرابعة والتسعين، التي أقيمت على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

وقالت إن الدقائق الثلاثة الأولى توقع الحضور أن الواقع متفق عليها بناء على سكريبت أو اتفاق بين ويل سميث وكريس روك، لكن بعدما رأوا ملامح وجه "سميث" اقتنعوا أن الأمر ليس دراميًا.

وتابعت: "بعد ما مضي 24 ساعة على الحدث نحاول نتفهم ردود أفعال الأكاديمية التي كشفت منذ نصف ساعة أنه سيتم فتح تحقيق في الواقعة، للنظر في قوانين الأكاديمية وقوانين القناة الناقلة للحفل وهي abc، وبعدها سيتم النظر في العقوبة المستحقة، ومن الممكن ألا تقرر عقوبة، لكن لابد أن يكون هناك تحقيق".

ولفتت، إلى أن ما ردده كريس روك كانت بمثابة "نكتة بايخة"، وفي المقابل رد فعل ويل سميث كان غير متوازن، كان من الممكن أن يخرج من صالة الحفل، مضيفة: "كان من الممكن يخلي زوجته تدافعه عن نفسه شفيها، ومن رأيي الشخصي سيندم على هذا التصرف".