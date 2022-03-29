نهال عنبر لـ "الخليج 365": عزاء الفنان عهدي صادق الأربعاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

صرحت الفنانة نهال عنبر، أن موعد عزاء الفنان عهدي صادق، يوم الأربعاء المقبل.

وقالت "نهال" لـ "مصرواي"، إن العزاء سيقام في القاعة الكبيرة بكنيسة مارمرقس (كيلوباترا) من الساعة السادسة حتى الساعة العاشرة مساء.

الفنان عهدي صادق مر بأزمة صحية خلال الأيام الماضية استلزمت نقله المستشفى، ليرحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 71 عاما.

عهدي صادق من مواليد 16 نوفمبر 1950، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة منها: (ليالي الحلمية، أرابيسك، زيزينيا، أم كلثوم، حضرة المحترم، يا رجال العالم اتحدوا، الفتوة).

وكان آخر أعمال الفنان عهدي صادق مسلسل "نقل عام" الذي عرض مؤخرا وشارك في بطولته: محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، ريم البارودي.