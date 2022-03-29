شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يتطرق إلى قضايا تتعلق بتجارة الآثار فى مسلسل "المشوار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم محمد رمضان السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل "المشوار" الذى يعكف على تصويره حالياً بشكل مكثف للانتهاء من أكبر عدد من الحلقات مع حلول شهر الكريم، ويتطرق محمد رمضان في أحداث العمل إلى عدد من قضايا التي تتعلق بتجارة الآثار ومواجهة بين العصابات، في اطار اجتماعي لا يخلو من الأكشن والتشويق.

مسلسل المشوار" يعرض حصرياً على قناة DMC ومنصة Watch it الرقمية، وهو بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، محمد عبده كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

وكشف برومو المسلسل الذى طرحته شركة ميديا "هب سعدى – جوهر" عن حالة من الغموض والتشويق، حيث ظهر محمد رمضان يعتلى إحدى السقالات المرتفعة، كما أنه ركض مهرولاً من أجل الوصول لشيء ما، ويعملان رمضان ودينا الشربينى باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما.

وكان آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "موسى" وشارك فى بطولته سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.