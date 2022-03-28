نجل عبدالرحمن أبو زهرة يكشف لمصراوي تطورات الحالة الصحية لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الموسيقار أحمد أبو زهرة، إنه لا جديد في الحالة الصحية لوالده الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة.

وأكد "أبو زهرة" في تصريح خاص لمصراوي، أنه لا يوجد تحسن في حالة والده الصحية.

وكان الدكتور أحمد عبدالرحمن أبو زهرة، المستشار الفني لمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد في تصريح سابق لمصراوي، قيامه بإجراءات نقل والده الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، إلى المستشفى الجديد.

وتابع: "في الطريق حاليا إلى مستشفى الجلاء العسكري في مصر الجديدة، بعد إنهاء إجراءات نقل الوالد إلى المستشفى، بسبب عدم وجود أي تغير في حالته الصحية، منذ دخوله المستشفى الأسبوع الماضي، غائبا عن الوعي، وكسر في الحوض، إلى جانب معاناته من فيروس بالمعدة".

وتابع: "للأسف رغم وجود الوالد ما يزيد عن الثلاثة أيام، غائبا عن الوعي في العناية المركزة، لم نر المتابعة التي تستحقها حالته من أطباء التخصص، إلى جانب اكتشافنا إصابته بفيروس في المعدة، خلال التواجد بالمستشفى