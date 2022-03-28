"أبويا التاني مات النهاردة".. هند سعيد صالح تنعى عهدي صادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نعت هند سعيد صالح، الفنان عهدي صادق، الذي فارق الحياة، عن عمر يناهز 71 عاما، بعد صراع مع المرض.

واستعادت "هند" ذكرياتها مع عهدي صادق، وكتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "من يوم ما فتحت عيني على الدنيا ماعرفش غيره توأم روح لبابا، مش صاحب مش أخ، توأم روح، شوفته في بيتنا أكتر ما شوفته برة البيت".

ولفتت إلى معاناته إثر وفاة الفنان سعيد صالح، قائلة: "من يوم وفاة بابا وهو مش في طبيعته والقريب منه عارف ده، آخر مرة اتقابلنا قبل تعبه كنت بسأله أعدي عليك آخدك الساعة كام؟، قالي ماتتعبيش نفسك يا دودو سعيد حيعدى عليا، سكتت شوية وسألته: أنهي سعيد يا عمو؟، قالي سعيد صالح يا غلباوية".

وتابعت: "وسكت شوية وافتكر إن بابا مات من سبع سنين، وقالي أنا آسف يا دودو قصدي جمال عبد الحميد جايلى في الطريق".

وعبرت هند سعيد صالح عن محبتها للفنان الراحل عهدي صادق: "أنا بحبك أوي أوي، من رحمة ربنا عليك وكرمه إنك ارتحت والله، وأنا وجعى زاد لأن أبويا مات تانى النهاردة".

يُذكر أن عهدي صادق ولد في 16 نوفمبر 1950 تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ حياته الفنية في أوائل السبعينيات وقدم أعمالا سينمائية وتليفزيونية تجاوز عددها ٢٤٠ عملا.