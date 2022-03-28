بالصور.. نجوم الفن في عزاء أحمد حلاوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حضر عدد من نجوم الفن، عزاء الفنان الكبير أحمد حلاوة، الذي أقيم مساء اليوم في مسجد الشرطة بصلاح سالم.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور عزاء الفنان الكبير، أبرزهم: رشوان توفيق، أشرف زكي، منير مكرم، أحمد بدير، المخرج خالد جلال، نضال الشافعي، محمود عبدالغفار، الأب بطرس دانيال، فتوح أحمد، محمد رياض، أحمد فتحي، محمد أبو داوود، محمد نصر، حسان العربي.

ورحل الفنان الكبير أحمد حلاوة عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، وكان الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أعلن عن وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة، بعد صراع مع المرض ومضاعفات فيروس كورونا.

وقال منير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفنان القدير رحل عن عالمنا منذ قليل، بمستشفى زايد التخصصي، مضيفا أن أسرة الراحل لم تعلن موعد ومكان الجنازة

يذكر أن الفنان أحمد حلاوة نقل إلى المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي