سلمي حايك لـ ويل سميث وجااكسون: "تهانينا للأعمال المذهلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

هنأت الفنانة سلمى حايك النجوم الذين حصلوا على جوائز في حفل الأوسكار في دورته الـ 94.

ونشرت عبر صفحتها بموقع الصور "انستجرام" صور جمعتها بالفنان ويل سميث، والفنان صامويل أل جاكسون، كما نشرت صورة للمخرجة جين كامبيون، وعلّقت: "تهانينا لأعمالكم المذهلة".

وفاز النجم ويل سميث بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الملك ريتشارد".

كان ويل سميث قام بصفع الممثل الكوميدي كريس روك، أثناء تقديم الأخير واحدة من فقرات حفل الحدث الفني الأبرز على الإطلاق في العالم، حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الرابعة والتسعين، والمُقام على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

ردة فعل ويل، جاءت نتيجة لسخرية كريس من "تسريحة" شعر زوجة الأول جادا بينكيت، إذ حضرت الحفل وهي حليقة الرأس، واعتبر ويل كلمات زميله قلة احترام لزوجته، وعند عودته لمكانه إلى جوار الحضور، واصل هجومه، في حين حافظ كريس على ثباته واستكمل فقرته.

وتضمن المنشور الإعلان عن إقامة حفل الليلة للاحتفال بالفائزين: "يسعدنا أن نحتفل الليلة بالفائزين الـ 94 بجوائز الأوسكار، والذين يستحقون هذه اللحظة من التقدير من أقرانهم ومحبي الأفلام حول العالم".