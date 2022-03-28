بالصور.. رشوان توفيق ومحمد رياض في عزاء الفنان أحمد حلاوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص عدد من نجوم الفن على حضور عزاء الفنان أحمد حلاوة، الذي أقيم بمسجد الشرطة بصلاح سالم.

وحضر العزاء: أحمد بدير، نضال الشافعي، أشرف زكي، منير مكرم، محمود عبدالغفار، الأب بطرس دانيال، فتوح أحمد، محمد رياض، أحمد فتحي، رشوان توفيق.

ورحل الفنان الكبير أحمد حلاوة عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، وكان الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أعلن عن وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة، بعد صراع مع المرض ومضاعفات فيروس كورونا.

وقال منير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفنان القدير رحل عن عالمنا منذ قليل، بمستشفى زايد التخصصي، مضيفا أن أسرة الراحل لم تعلن موعد ومكان الجنازة

يذكر أن الفنان أحمد حلاوة نقل إلى المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي