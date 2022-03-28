صلاح عبد الله ينعى عهدي صادق: "الصادقون لا يرحلون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نعى الفنان صلاح عبد الله الفنان عهدي صادق، الذي غيبه الموت، اليوم الإثنين، عن عمر يناهز 72 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه الخاص بموقع إنستجرام: "عهدي صادق صح لأن عهدي بيك إنك كنت صادق على طول في كل شيء في حبك لزمايلك، في الإبتسامة العسل اللي كنت بتقابل بيها الكل، في الرضا اللي كان مالي قلبك مهما كانت الظروف في كل شئ بجد يا عهدي".

واختتم نعيه قائلا: "مع السلامة يا حبيبي وحبيب الكل والرائعون المبدعون الصادقون لا يرحلون".

يذكر أن عهدي صادق ولد في 16 نوفمبر 1950 تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ حياته الفنية في أوائل السبعينيات وقدم أعمالا سينمائية وتليفزيونية تجاوز عددها ٢٤٠ عملا.