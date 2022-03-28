بالصور والفيديو.. أشرف زكي ومنير مكرم في عزاء أحمد حلاوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

يقام الآن عزاء الفنان الكبير أحمد حلاوة، بمسجد الشرطة بصلاح سالم.

وحضر العزاء عدد من نجوم الفن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان منير مكرم، الفنان محمود عبدالغفار، الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما.

ورحل الفنان الكبير أحمد حلاوة عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، وكان الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أعلن عن وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة، بعد صراع مع المرض ومضاعفات فيروس كورونا.

وقال منير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الفنان القدير رحل عن عالمنا منذ قليل، بمستشفى زايد التخصصي، مضيفا أن أسرة الراحل لم تعلن موعد ومكان الجنازة

يذكر أن الفنان أحمد حلاوة نقل إلى المستشفى، بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي.