"إنتِ معلمة" ليست الأولى.. أزمات بين حمو بيكا وعمر كمال ولورديانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، بالحبس سنة لكل من حمو بيكا وعمر كمال، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ على كل منهما، وغرامة 10 آلاف جنيه، وبراءة الراقصة لورديانا، في واقعة التعدى على القيم والمبادى الأسرية واستغلالهم مقطع فيديو للرقص والغناء بغرض الربح منه، وذلك في الواقعة التي عُرفت إعلاميًا بـ"فيديو أنتي معلمة".

وكان "كمال" و"بيكا" قد ظهرا مع لورديانا في مقطع فيديو للترويج لأغنية "إنتِ معلمة"، لكن ألغيت فكرة تصوير فيديو كليب للأغنية بعد هجوم الجمهور، لكن لم تكن هذه الأزمة هي الأولى التي تسببت فيها الراقصة البرازيلية في أزمات مع المغنيين.

أزمات حمو بيكا ولورديانا

لم تكن واقعة الفيديو هي الأولى بين مغني المهرجانات حمو بيكا، والراقصة لورديانا، بل تحدا قرار نقابة المهن الموسيقية وأقاما حفلا بأحد شواطئ الساحل، رغم قرار منعه من الغناء.

في البداية، خرجت الشركة المنظمة للحفل، وأكدت أنها ألغت الحفلة بناء على قرار إيقاف حمو بيكا عن الغناء، لكن ظهرت صور لـ "بيكا" والراقصة البرازيلية لورديانا وسط الجمهور على خشبة المسرح، وأقيمت الحفلة، دون ترويج لأي منهما على حساباتهما الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت لورديانا في مقطع فيديو مع "بيكا" ومغني المهرجانات عمر كمال وكان من المقرر أن تظهر في فيديو كليب أغنية "أنت معلمة".

بعد ظهور الراقصة البرازيلية لورديانا في مقطع فيديو نشره عمر كمال على صفحته الخاصة بموقع الصور "إنستجرام"، أعلن "بيكا" و "كمال" أنهم سيطرحان فيديو كليب للأغنية رفقة البرازيلية.

وهاجم الجمهور "بيكا" و "كمال" اعتراضا على ظهور الراقصة لورديانا، واستجاب "كمال"، وأعلن عبر حسابه على موقع "انستجرام": "استجابة ليكم هنزل أغنية أنتِي معلمة من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا، ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني".