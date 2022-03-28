نجوى كرم تحيي حفلاً في اسطنبول.. “بغني لأحمل صوت لبنان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل النجمة اللبنانية نجوى كرم إحياء حفلاتها الغنائية ضمن أجندة فنية مزدحمة بدأتها مطلع العام الحالي وتشمل العديد من البلدان العربية والأجنبية. وأعلنت نجوى خلال الساعات الماضية عن استعدادها لإحياء حفل غنائي في مدينة اسطنبول التركية بتاريخ 3 أيار/مايو المقبل.

نجوى اختارت طريقة جديدة للإعلان عن حفلها في اسطنبول إذ نشرت إعلانًا تشويقيًا، عبارة عن فيلم قصير، تضمن تسجيلًا بصوتها تقول فيه: “صوتي قضيتي، قضية وطني بصوتي بدي إزرعها وين ما كان، الأغنية اللبنانية هي باسبور، إذا ما كان لبنان صوتي ما كنت رح غني”.

وتختتم نجوى كلمتها في الفيديو برسالة محبّة ووفاء إلى بلدها لبنان إذ تقول: “إني بغني مش لأني بغني صوتي حلو، بغني لأحمل صوت لبنان أولاً، غنيت كرماله كرمال لبنان”.

تفاعل عدد كبير من المتابعين مع الإعلان الذي نشرته نجوى كرم، فأبدى محبوها إعجابهم بالأسلوب الجديد الذي اعتمدته في التسويق لحفلها، كما أثنوا على ارتباطها الوثيق ببلدها، خاصةً في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان منذ فترة.

يُذكر أن نجوى كرم طرحت في الفترة الأخيرة أغنيتين جديدتين تعاونت فيهما مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الأغنية الأولى بعنوان “مغرومة 2” من كلمات وألحان نبيل الخوري وتوزيع داني حلو، والأغنية الثانية تحمل اسم “ساحر قلوب” من كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو، وتولى هاس غدار إخراج الأغنيتين على طريقة الفيديو كليب.