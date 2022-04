شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى حايك تهنئ ويل سميث وصامويل جاكسون وجين كامبيون على جوائز الأوسكار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة العالمية سلمى حايك، على توجيه رسالة تهنئة لأصدقائها الذين فازوا بجوائز الأوسكار صباح اليوم في دورته الـ94، حيث نشرت صورا لها برفقه النجم العالمي ويل سميث، الذي حصد جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلمه King Richard، وصورة أخرى برفقه النجم العالمي صامويل جاكسون، الذى حصل على جائزة أوسكار فخرية عن مجمل مسيرته السينمائية، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وضم البوست الخاص بسلمي حايك، صورة للمخرجة جين كامبيون، التي حصلت على أفضل مخرجة في حفل توزيع جوائز الأوسكار، عن فيلمها The Power of the Dog، لتكون أول امرأة يتم ترشيحها مرتين لجائزة أفضل مخرج، وثالث امرأة تفوز بجائزة الأوسكار في هذه الفئة، وكتبت قائلة: "تهانينا لكل الفائزين، ويل سميث وصامويل جاكسون وجين كامبيون".



سلمى حايك وصامويل جاكسون



سلمى حايك وويل سميث

فيما فاز فيلم "Drive My Car" بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي "غير ناطق بالإنجليزية"، وهو فيلم درامي ياباني شارك في تأليفه وإخراج ريوسوكي هاماجوتشي عام 2021 ، استنادًا إلى القصة القصيرة التي تحمل الاسم نفسه لهاروكي موراكامي من مجموعة قصصه القصيرة لعام 2014 "رجال بلا نساء".

بينما حصد فيلم "Encanto" على جائزة أفضل فيلم أنيميشن، وهو العمل الذي يدور حول فتاة كولومبية شابة، تواجه الإحباط لكونها العضو الوحيد فى عائلتها التى لم تحصل على قوى سحرية.

ويقوم ببطولة فيلم Encanto صوتيا كل من: ديان جيريرو، ستيفانى بياتريز، جون ليجويزامو، ويلمر فالديراما، إنجى سيبيدا، سعيد رينزي، كارولينا جيتان، جيسيكا دارو، اداس، رافى كابوت كونيرز، ماورو كاستيلو، ماريا سيسيليا بوتيرو.

وحصد الفيلم القصير The Long Goodbye، للنجم العالمي ريز أحمد، على جائزة أفضل فيلم قصير في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022، ليعد أول مسلم في تاريخ صناعة السينما العالمية يتوج بجائزة الأوسكار، وفقا لتقرير نشرته صحيفة فارايتي العالمية.

بينما فاز فيلم Belfast بجائزة أوسكار أفضل سيناريو أصلي، وهو من بطولة كايتريونا بالف، جيمي دورنان، سياران هيندز، جودي دينش، كولين مورجان، زيتون تينانت، لارا ماكدونيل، كونور ماكنيل، جيرارد حوران، وقام بتأليفه وإخراجه كينيث برانا.

ونال فيلم "Dune" ست جوائز أوسكار لأفضل إنتاج ومونتاج وموسيقي تصورية وصوت، وأفضل تصوير ومؤثرات بصرية، ويدور الفيلم حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.

ووقف المشاركون في حفل توزيع جوائز الأوسكار دقيقة صمت من أجل الحرب في أوكرانيا، وقال المشاركون: "نود أن نتحلى بلحظة صمت لإظهار دعمنا لشعب أوكرانيا الذي يواجه حاليًا غزوًا وصراعًا وتحيزًا داخل حدوده" .

وأضافوا "بينما يعد الفن وسيلة مهمة لنا للتعبير عن إنسانيتنا في أوقات النزاع، فإن الواقع هو أن ملايين العائلات في أوكرانيا بحاجة إلى الغذاء والرعاية الطبية والمياه النظيفة وخدمات الطوارئ الموارد شحيحة ويمكننا - بشكل جماعي كمجتمع عالمي القيام بالمزيد"، فيما قام عدد من النجوم بوضع شارة زرقاء دعما للاجئين الأوكرانيين.