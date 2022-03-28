شكرا لقرائتكم خبر عن شباك التذاكر السينمائى يتراجع ويحقق 183 ألف جنيه ليلة أمس الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق شباك التذاكر للأفلام السينمائية المعروضة إيرادات ضئيلة ليلة أمس الأحد، حيث بلغ إجمالى إيرادات جميع الأفلام المعروضة 183,759 ألف جنيه، ويعرض في السينمات عدة أفلام، وهى "قمر 14" للفنان خالد النبوى وأحمد حاتم وشيرين رضا، وأخرون، إخراج هادى الباجورى .

كما يعرض فيلم "الجريمة" للنجوم أحمد عز، وماجد الكدوانى ومنة شلبى، وإخراج شريف عرفة، ويعرض أيضا فيلم "حامل اللقب" بطول هشام ماجد ودينا الشربينى، وإخراج هشام فتحى .

كما يعرض في دور السينما فيلم "من أجل زيكو" بطولة كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبى، وإخراج بيتر ميمى، كما يعرض فيلم "11 11" بطولة محمد الشرنوبى واياد نصار وغادة عادل، اخراج كريم أبو زيد، كما يعرض فيلم "تماسيح النيل" بطولة مصطفى خاطر، وحمدى المرغنى، وسوزان نجم الدين، اخراج سامح عبد العزيز.