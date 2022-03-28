شكرا لقرائتكم خبر عن ما بين كاليفورنيا ولوس أنجلوس.. ليوناردو دي كابريو يبيع قصرين من ممتلكاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقدم الممثل ليوناردو دي كابريو الحائز على جائزة الأوسكار، والذي لعب دور البطولة مؤخرًا في فيلم Don't Look Up ، على بيع احد ممتلكاته في كاليفورنيا مؤخراً، وذلك بعدما اشتري مؤخراً أكثر من منزل جعلوا المحفظة العقارية له على حد وصف تقرير inquisitr من ضمن الأضخم لمشاهير هوليود.

وذكر التقرير أن دي كابريو قرر بيع منزل Los Feliz منذ ما يقرب من قرن من الزمان، والذى تم انشاءه في عام 1926 ، ويقع على قطعة أرض كثيفة الأشجار تبلغ مساحتها ربع فدان، يضم القصر أيضًا 6 غرف نوم و 8 حمامات وممرًا مخفيًا ومسبحًا وسبا ومنطقة لتناول الطعام في الهواء الطلق.

ولم يذكر التقرير قيمة المبلغ الذى حصل عليه ليوناردو نظير بيع القصر الفخم الذى كان يمتلكه منذ فترة التسعينات.

ويأتى ذلك بعدما قام النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، ببيع منزل آخر بداية الشهر، كان يمتلكه في لوس أنجلوس بمقابل 4.9 مليون دولار أمريكي، للمغني الشهير ميجل.

المنزل لم يعيش فيه ليوناردو دي كابريو من قبل، ولكنه كان لوالد ليو جورج دي كابريو هو الذي أقام فيه ولكن ليو أشتري له منزلا آخر وحصل عليه قبل أن يبيعه بما يقارب الـ5 ملايين دولار.

المنزل مساحته 4644 قدمًا مربعًا ويضم خمس غرف نوم وسبعة حمامات ، ويشمل بعض وسائل الراحة في المنزل مثل حوض سباحة ومنتجع صحي وغرفة نوم للضيوف بمدخل خاص ومساحة لصالة الألعاب الرياضية المنزلية.