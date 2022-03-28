شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم فهمي يطرح أحدث أغانيه "تفوت سنين" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب حاتم فهمي أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "تفوت سنين" من كلمات وألحان عمر الشربينى وتوزيع اللاتيني جبريال دومينك.

وأعرب حاتم عن سعادته بتعاونه في أغنيته الجديدة مع الموزع اللاتيني جبريال دومينك لإثراء المزيكا ولإضافة التنوع الموسيقي المطلوب.

وتقول كلمات أغنية "تفوت سنين" :

تفوت سنين بسأل عليك

من حقى اعرف عامل اية بعدى

لو كان عليك، عرفك نسيت

كملت عادى الحياة ف بُعدى

انا معرفتش انسى سنين

سيبتنى عادى ف غمضة عين

كدة بسهولة سايبنى و رافض ترجعلى

كل اللى انا و انت عيشناة

غصبًا عنى لا عارف انساة

لسة قصادى صورتنا و انت مودعنى..

فى كلام كتيير انا شايلة ليك

كان نفسى تجمع بينا صُدفة و احكيهولك

لا عرفت اعيش و انت بعيد

اكيد ما بينا ناس كتير راحوا و قالولك

وطرح مؤخرًا المطرب حاتم فهمى أغنية على موقع الفيديوهات شهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "روحه الحلوة" من كلمات عز الدين وتوزيع وليد شراقى وألحان عبد الرحمن حسن.

وفى وقت سابق، من العام الماضي طرح المطرب حاتم فهمى أغنية "ملقتش راحتى" و"تقيل وهادى"، التى صورها على طريقة الفيديو كليب، وتم تصويرها فى أحد الأماكن بمنطقة مصر الجديدة وهى نفس الأغنية الرئيسية للألبوم، وهى من كلمات وألحان عمر الشربينى وتوزيع وليد شراقى.

ويتعاون حاتم فهمى فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من صناع الموسيقى، حيث يتعاون مع عدد من الشعراء منهم إبراهيم شتا وعمر يحيى وعمرالشربينى وربيع السيوفى، ومن الملحنين كريم محسن وعمر الشربينى ويشارك حاتم بنفسه فى الألحان، كما يتعاون مع الموزعين هانى يعقوب وكريم عبد الوهاب وأحمد حسين ومينا وأحمد عبد السلام ووليد شراقى ومحمد رامى.