شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الفنان عهدي صادق لمثواه الأخير بمقابر الأسرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع منذ قليل، جثمان الفنان عهدي صادق من الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقطامية، وذلك بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان محمود حميدة والفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم والفنانة سلوي محمد علي، والفنان أحمد كمال، الفنان محمود عبد الغفار.

وتوفى الفنان عهدى صادق صباح اليوم الاثنين، الفنان عهدى صادق عن عمر يناهز 72 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية داخل مركز القاهرة لأمراض الكلى.

عهدي صادق من مواليد عام 1950 بدأ حياته الفنية أوائل السبعينات بأدوار صغيرة، تميز بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته المتميزة ووصلت أعماله إلى أكثر من 240 عملا فنيا متميزا.

لم يكن عهدي صادق من أصحاب البطولات المطلقة لكنه دائما ما يؤدى الأدوار الصعبة التى تظل فى ذاكرة المشاهدين، خاصة التليفزيونية، إذ أثار البهجة فى نفوس الجمهور بأدواره فى أهم مسلسلات فترة الثمانينيات والتسعينيات فشارك فى "ليالى الحلمية" و"الشهد والدموع" و"رأفت الهجان" و"أرابيسك" و"زيزينيا" و"بوابة الحلوانى" وغيرها.

كانت آخر أعماله دوره فى مسلسل "الفتوة" حيث جسد شخصية "عم مسعد" وقبله ظهر فى عدد من المشاهد ببعض الأعمال ومنها مسلسلات لهفة، هبة رجل الغراب، نصيبى وقسمتك، الجماعة 2، وغيرها.