أمير رمسيس يتولى منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 44

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان القدير حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ44 عن اختياره للمخرج أمير رمسيس ليتولى منصب مدير المهرجان فى دورته القادمة.

وصرح الفنان حسين فهمى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى قائلا : "أسعدنى جداً قبول صديقى العزيز أمير رمسيس إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى لما له من خبره فى هذا المجال مع تمنياتى له بالنجاح".

كما صرّح المخرج أمير رمسيس عن توليه للمنصب "فخور بتكليف الفنان حسين فهمى لى بتولى تلك المسئولية الكبيرة وأتشرف بالعمل تحت إدارة رمز من رموز السينما المصرية، وأطمح أن أستمر فى مسيرة الفريق السابق للمهرجان والذى كان له دور رائد فى تطويره وأتمنى أن أكون جديرًا بهذا المنصب فى المهرجان الأعرق والأهم فى المنطقة العربية".

أمير رمسيس هو مخرج مصري، تخرج من المعهد العالى للسينما فى 2000، عمل فى البداية كمساعد مخرج فى العديد من الأفلام مع المخرج المصرى العالمى يوسف شاهين، شاركت أفلامه فى العديد من المهرجانات السينمائية الهامة، وحصل على العديد من الجوائز العربية من بينها فيلم "يهود مصر"، والذى شارك فى مهرجانات بالم سبرينجز السينمائي، مونتريال السينمائى الدولي، هامبورج السينمائى وغيرهم)، فيلم "توقيت القاهرة" والذى كان الفيلم الافتتاحى لبرنامج ليالى عربية، كما شارك فى مهرجان دبى السينمائى 2014، وحاز فيلم "حظر تجول" بعرض أول فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى كما عرض فى مهرجان شنغهاى السينمائى الدولى ومالمو للسينما العربية. وعمل كمدير فنى لمهرجان الجونة السينمائى لدوراته الخمس الأولى. وانتهى مؤخرا من إخراج مسلسل "لون البحر" للنجم خالد النبوى وعائشة بن أحمد ومن المقرر عرضه قريباً.

مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A فى الاتحاد الدولى للمنتجين فى باريس (FIAPF).