صفاء أبو السعود تنعى عهدي صادق: فنان ترك رصيدا كبيرا في قلوب الجمهور

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة صفاء أبو السعود، الفنان القدير عهدى صادق، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 72 عاما وحياة حافلة بالأعمال الناجحة.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن القدير عهدى صادق، كان فنانا متميزا يجيد التلون والتنوع فى أدواره ونجح بجدارة فى تقديم عشرات الأدوار الناجحة والتى أتقن تجسيدها وترك بصماته الفنية فى تاريخنا الفني، كما ترك رصيدا كبيرا فى قلوب الجمهور.

وتوفى الفنان عهدى صادق صباح اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 72 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية داخل مركز القاهرة لأمراض الكلى.

عهدى صادق من مواليد عام 1950 بدأ حياته الفنية أوائل السبعينات بأدوار صغيرة، تميز بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته المتميزة ووصلت أعماله إلى أكثر من 240 عملا فنيا متميزا.

لم يكن عهدى صادق من أصحاب البطولات المطلقة لكنه دائما ما يؤدى الأدوار الصعبة التى تظل فى ذاكرة المشاهدين، خاصة التليفزيونية، إذ أثار البهجة فى نفوس الجمهور بأدواره فى أهم مسلسلات فترة الثمانينيات والتسعينيات فشارك فى "ليالى الحلمية" و"الشهد والدموع" و"رأفت الهجان" و"أرابيسك" و"زيزينيا" و"بوابة الحلوانى" وغيرها.

كانت آخر أعماله دوره فى مسلسل "الفتوة" حيث جسد شخصية "عم مسعد" وقبله ظهر فى عدد من المشاهد ببعض الأعمال ومنها مسلسلات لهفة، هبة رجل الغراب، نصيبى وقسمتك، الجماعة 2، وغيرها.