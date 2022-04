شكرا لقرائتكم خبر عن 6 جوائز لفيلم Dune.. القائمة الكاملة لجوائز حفل الأوسكار 2022.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، لعام 2022، وشهد الحفل الكثير من المفاجآت، حيث فاز فيلم CODA بجائزة أفضل فيلم، وأفضل سيناريو مقتبس، ونال الممثل الأصم تروي كوتسور جائزة الأوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره بالفيلم، وهي جائزة لأول مرة تمنح لممثل أصم.

فاز النجم ويل سميث بجائزة أفضل ممثل عن فيلم king richard، فيما فازت المخرجة جين كامبيون بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلمها The Power of the Dog، لتكون أول امرأة يتم ترشيحها مرتين لجائزة أفضل مخرج، وثالث امرأة تفوز بجائزة الأوسكار في هذه الفئة.

فيما نالت جيسيكا شاستاين جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دورها في The Eyes Of Tammy Faye، وهي الأولى في تاريخها، فيما نالت الممثلة أريانا ديبوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم West Side Story، وهو الفيلم المقتبس من الفيلم الموسيقي الذى طرح عام 1957.

وحصد فيلم "Drive My Car" بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي "غير ناطق بالإنجليزية"، وهو فيلم درامي ياباني شارك في تأليفه وإخراج ريوسوكي هاماجوتشي عام 2021 ، بينما حصد فيلم "Encanto" على جائزة أفضل فيلم أنيميشن، وهو العمل الذي يدور حول فتاة كولومبية شابة، تواجه الإحباط لكونها العضو الوحيد فى عائلتها التى لم تحصل على قوى سحرية.

وحصل الفيلم القصير The Long Goodbye، للنجم العالمي ريز أحمد، على جائزة أفضل فيلم قصير في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022، ليعد أول مسلم في تاريخ صناعة السينما العالمية يتوج بجائزة الأوسكار، وفقا لتقرير نشرته صحيفة فارايتي العالمية.

بينما فاز فيلم Belfast بجائزة أوسكار أفضل سيناريو أصلي، ونال فيلم "Dune" ست جوائز أوسكار لأفضل إنتاج ومونتاج وموسيقي تصورية وصوت، وأفضل تصوير ومؤثرات بصرية.