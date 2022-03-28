شكرا لقرائتكم خبر عن 6 من 10 نصيب فيلم Dune فى حفل Oscar 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان نصيب فيلم Dune هو نصيب الأسد من حفل جوائز الأوسكار لـ عام 2022، حيث فاز العمل بـ 6 جوائز من أصل 10 ترشيحات للأوسكار، وهو ما يعد رقم كبير سواء من الترشيحات أو الفوز.

وفاز الفيلم بـ جوائز الأوسكار لـ :

أفضل إنتاج

أفضل موسيقى تصويرية

أفضل مونتاج

أفضل صوت

أفضل تصوير

أفضل مؤثرات بصرية

وذلك بعد أن انضمت الممثلة فلورنس بيو إلى الجزء الثانى من فيلم Dune، على أن تلعب دور الأميرة إيرولان كورينو، وهي ملكة تتورط بشكل رومانسي مع بول أتريدس الذى يقوم بلعبه الممثل تيموثي شالاميت، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".من المتوقع أن يبدأ إنتاج الجزء الثاني من فيلم Dune خلال الصيف المقبل، ومن المقرر أن يصل الفيلم إلى دور العرض في 20 أكتوبر 2023.

على أن يعيد عدد كبير من أبطال الجزء الأول من فيلم Dune، أدوارهم فى الجزء الثانى من الفيلم، ومنهم ريبيكا فيرجسون، وجوش برولين، وستيلان سكارسجارد، وديف باوتيستا وزندايا وخافيير بارديم.

وذلك بعد أن فاز فيلم Dune بجائزة الـ BAFTA أفضل تصوير وإنتاج وشريط صوت ومؤثرات وموسيقي تصويرية، وكان حصل فيلم Dune على تقييم وصل إلى 82% من قبل 392 ناقدًا عالميًا، و90% من أكثر من 5000 مشاهد، من خلال موقع Rotten Tomatoes.

ويدور فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة