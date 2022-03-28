عبير صبري: صفعة ويل سميث لكل المتنمرين ولم أحب الموقف للجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نشرت الفنانة عبير صبري، صورة لواقعة صفعة ويل سميث لمقدم حفل الأوسكار كريس روك التي وقعت في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022.

وكتبت عبير صبري، عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور "إنستجرام: "صفعة ويل سميث لمقدم حفل الأوسكار كريس روك على السخرية من شعر زوجته المريضة بالثعلبة صفعة لكل المتنمرين".

وتابعت: "لكني أثق أن هذا القلم سيجعل كل متنمر يفكر كثيرا قبل أن يلقي سمومه وسخافاته وقله إنسانيته في وجه الآخرين".

وأضافت معبرة عن موقفها تجاه الصفعة: "ربما كان رد فعل ويل سميث كبيرا ولم أحب الموقف لجميع الأطراف لكن هذا الموقف علامة عدم تقبل الإهانة علنا وردها علنا أيضا".

في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة القائمة على حفل توزيع جوائز الأوسكار، إدانتها للعنف بأي شكل.

وكتبت "الأكاديمية لا تتغاضى عن العنف بأي شكل"، في إشارة لرفضها ما قام به النجم ويل سميث في حفل توزيع جوائز النسخة الرابعة والتسعين، وتوجيهه صفعة لزميله الفنان الكوميدي كريس روك، بعد حديث الأخير بطريقة ساخرة عن ظهور زوجة الأول حليقة الرأس في الحفل..

كان ويل سميث قام بصفع الممثل الكوميدي كريس روك، أثناء تقديم الأخير واحدة من فقرات حفل الحدث الفني الأبرز على الإطلاق في العالم، حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الرابعة والتسعين، والمُقام على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

ردة فعل ويل، جاءت نتيجة لسخرية كريس من "تسريحة" شعر زوجة الأول جادا بينكيت، إذ حضرت الحفل وهي حليقة الرأس، واعتبر ويل كلمات زميله قلة احترام لزوجته، وعند عودته لمكانه إلى جوار الحضور، واصل هجومه، في حين حافظ كريس على ثباته واستكمل فقرته.

ويل سميث فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في "الملك ريتشارد".

وتضمن المنشور الإعلان عن إقامة حفل الليلة للاحتفال بالفائزين: "يسعدنا أن نحتفل الليلة بالفائزين الـ 94 بجوائز الأوسكار، والذين يستحقون هذه اللحظة من التقدير من أقرانهم ومحبي الأفلام حول العالم".