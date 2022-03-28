محمد أمين راضي: أبطال "منورة بأهلها" كانوا أبرياء وتلوثوا.. ولهذا أغيب عن رمضان (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

عوالم أعماله التليفزيونية غامضة دائمًا، لم نر مثيل لها من قبل، تجذبك بنعومة كالحرير، فلا تملك سوى أن تجد نفسك أسيرًا لها، تتابع أحداثها بشغف وتنتظر جديد كل شخصياتها على أحر من الجمر، هو السيناريست المختلف محمد أمين راضي. عن أحدث أعماله "منورة بأهلها" كان لـ"الخليج 365" حوارًا معه.

ننتقل كثيرا بين الأزمنة مع كل أبطال "منورة بأهلها".. لماذا اخترت طريقة السرد هذه؟

لأن الحقيقة لا يمتلكها شخص واحد، فقط الزمن هو وحده من يمتلكها، فاخترت اللعب بالأزمنة، طبعا الأسهل أن أقوم بسرد الحكاية بتسلسل طبيعي، وخط متصاعد، لكن قصدت ألا أحكي الحكاية كاملة، وأن أتنقل بين الشخصيات والزمن لنرى كيف ستكون الصورة عند اكتمالها، عشنا مع عالية وهي نجمة والجمهور يراها خيّرة، ثم نعود لنراها قبل الصورة التي عليها، وقت قدومها من بورسعيد، وهي تمتهن مهنة (مش ولابد)، ونتابع معها ما الذي حدث حتى وصلت لما هي عليه.

بجانب أن الزمن بطل في "منورة بأهلها".. هل كانت طريقة السرد هذه نابعة من رغبتك في ربط الجمهور أكثر وأن يشاهد بتركيز مثلما كان يحدث في مسلسلات زمان؟

قديما لم يكن هناك لعب في السرد، وكنا أمناء مع ما نشاهده من أعمال، ونحترمها، لكن العلاقة بين المشاهد وصاحب العمل تغيرت الآن عما كانت عليه قديما، لو لم يجبر العمل المشاهد على احترامه سيتعامل معه باستسهال، وإذا احترم صانع العمل الجمهور سيحترمونه، ولن يتعاملوا معه باستهانة.

البعض يرى العرض على منصة إليكترونية فرصة لإتاحة هامش حرية أكبر في الكتابة وتنفيذ العمل؟

هناك حدود أضعها لنفسي، المسألة أنا وحدود رقابتي مع نفسي في هذه اللحظة من حياتي. ولا أتعمد أن أكون جريئا بشكل مسبق على الكتابة، ما يحتم ذلك فكرة العمل، لكن سعيد بعدم وجود منع، وبمسألة التصنيف العمري التي كنا ننادي بها منذ فترة.

اعتدنا مؤخرًا على انتقادات مُعلبة (هذا ليس مجتمعنا وهؤلاء لا يشبهوننا) رغم أننا نقرأ في الحوادث يوميا ما هو أقسى مما تقدمه الدراما.. في رأيك لماذا هذا التناقض؟

الانتقاد يرجع لسببين، الأول أن نسبة الأمية عالية جدًا، فأخبار الحوادث يراها من يقرأون فقط، والسبب الثاني أن تأثير الدراما والرؤية صادم أكثر ويبقى أثره في الذاكرة، وهناك سبب ثالث وهو وجود إنكار من البعض طبعا.

ما الحادث الذي قرأته وفكرت في تحويله لعمل درامي؟

هناك حوادث في "منورة بأهلها" كانت من الصحف، بينها حادث لفتاة خُدعت وأخذوا منها ابنها، لكن دون أن يتم الوصول لماذا فعلوا به.

لماذا اخترت الاستعانة بأغنية "يا زهرة في خيالي" لفريد الأطرش في "منورة بأهلها" خاصة وأنها من أغانيه في مراحل مسيرته الفنية الأولى؟

عندما سمعت هذه الأغنية وصلني إحساس أنها تتحدث عن البراءة وإفسادها وخدشها، تعبر عن المسلسل وما يحدث لأبطاله، كل أبطال العمل يأتون من البلاد التي ينتمون إليها أبرياء، ويتعرضون لأشياء تلوثهم.

من أين جاءت تسمية مشروب عالية وعادل بـ"السكومنس"؟

الكلمة كان يستخدمها الفنان رضا حامد، في أحد أعماله واخترت الاستعانة بها في "منورة بأهلها".

لماذا تغيب عن المشاركة في رمضان 2022؟

خوض رحلة كتابة الثلاثين حلقة في عام أو عام ونصف مرهقة جدا بالنسبة لي، أتمنى أن أستمر في موضوع المنصات.

وماذا عن جديدك الفترة المُقبلة؟

أحضر لفيلم وأسعى لتنفيذه الفترة المُقبلة.