محمد رمضان من داخل طائرة "أنا البطل" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو داخل طائرة على كلمات أغنيته "أنا البطل".

وعلق "رمضان" عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام: " أنا البطل"، وأضاف إيموجي "نمبر وان".

وتقول كلمات الأغنية: "أنا البطل اللي نفسك تقلده، أي حد بيهري باجى بسكته، أتخن مافيكم بصباع واحد أثبته".

يذكر أن محمد رمضان يشارك في دراما رمضان 2022 بمسلسل "المشوار" ويشاركه البطولة: دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، إياد نصار، ندا موسى، أحمد صفوت، سارة عبدالرحمن، والعمل من تأليف محمد فريد، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر.