بالصور.. نجوم الفن في جنازة الفنان عهدي صادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور جنازة الفنان الكبير عهدي صادق، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض.

وأقيمت صلاة الجنازة بالكنيسة الإنجيلية بالتجمع الخامس، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم: الفنان محمود حميدة، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان منير مكرم، الفنانة سلوى محمد علي.

كما حضر الجنازة: الفنانة لمياء الأمير، المخرج جمال عبدالحميد، الفنان أحمد كمال، الفنانة نهال عنبر، الفنان محمود عبدالغفار.

الفنان عهدي صادق مر بأزمة صحية خلال الأيام الماضية استلزمت نقله المستشفى، ليرحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 71 عاما.

عهدي صادق من مواليد 16 نوفمبر 1950، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة منها: (ليالي الحلمية، أرابيسك، زيزينيا، أم كلثوم، حضرة المحترم، يا رجال العالم اتحدوا، الفتوة).

وكان آخر أعمال الفنان عهدي صادق مسلسل "نقل عام" الذي عرض مؤخرا وشارك في بطولته: محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، ريم البارودي