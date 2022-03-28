بالصور.. تشييع جثمان عهدي صادق من الكنيسة الإنجيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

انتهت منذ قليل، صلاة الجنازة على جثمان الفنان الكبير عهدي صادق من الكنيسة الإنجيلية بالتجمع الخامس، بحضور عدد من نجوم الفن.

الفنان عهدي صادق مر بأزمة صحية خلال الأيام الماضية استلزمت نقله المستشفى، ليرحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز 71 عاما.

عهدي صادق من مواليد 16 نوفمبر 1950، قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة منها: (ليالي الحلمية، أرابيسك، زيزينيا، أم كلثوم، حضرة المحترم، يا رجال العالم اتحدوا، الفتوة).

وكان آخر أعمال الفنان عهدي صادق مسلسل "نقل عام" الذي عرض مؤخرا وشارك في بطولته: محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، ريم البارودي.