عرض مسلسل "بيت الشدة" على قناة "ten" في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أعلنت الجهة المنتجة لمسلسل "بيت الشدة"، عرض العمل عبر شاشة قناة "ten" في دراما رمضان ٢٠٢٢.

ونشرت القناة بوسترات خاصة لأبطال العمل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، ليكون العمل ضمن خريطة الأعمال الدرامية التي ستعرضها بالموسم، وعلقت :"إختفاء وإثارة ورعب.. بيت مهجور ورجع اتفتح تاني، نجوم مسلسل بيت الشدة هتشوفوهم بشكل تاني خالص، رمضان نورنا".

وكانت قناة "القاهرة والناس" أعلنت أيضا في وقت سابق عرضها للمسلسل ضمن خريطتها الدرامية بالموسم الرمضاني.

على جانب آخر، يكثف المخرج وسام المدني، ساعات العمل والتصوير اليومية، لمحاولة الإنتهاء من مراحل تصوير المسلسل مبكرا، حيث تصل ساعات التصوير لأكثر من ١٦ ساعة يوميا.

مسلسل"بيت الشدة" يخوض بطولته كوكبة من النجوم: وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبد المنعم، لبنى ونس، بسنت حاتم، منى العمدة، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف، منتج فني عوض ماهر، ومدير تصوير عزمي الرحماني، مخرج منفذ محمد بدير، ومن تأليف ناجي عبدالله، ومن إخراج وسام المدني، وإنتاج شركة اكسيليفون للإنتاج الفني.