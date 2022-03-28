المهرجان القومي للمسرح المصري ينعى الفنان عهدي صادق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، في بيان لها، الفنان الكبير عهدي صادق الذي رحل اليوم الإثنين 28 مارس عن عمر يناهز 71 عام.

الفنان الراحل عهدي صادق ولد فى 16 نوفمبر 1950 تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ حياته الفنية في أوائل السبعينيات وقدم اعمالا سينمائية وتليفزيونية تجاوز عددها ٢٤٠ عملا.

ومن أهم أعماله المسرحية: "القاهرة في ألف عام" التي شارك فيها عام 1969 مع سعيد صالح وصبري عبد المنعم وسامي فهمي، كما شارك الفنان الكبير في عدة مسرحيات ومنها "راسب مع مرتبة الشرف" ، "كعبلون"، "ليلة القبض علي بابا"، "مر الكلام"، "اخطف واجري"، "البعبع"، "الملك لير"، "نازلين المحطة الجاية" ، "قاعدين ليه "، "المحظوظ "، "من القلب للقلب".