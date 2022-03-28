تصريح حاسم لرونالدو بشأن مستقبله!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أبقى اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، جميع الاحتمالات واردة بشأن مستقبله بعد كأس العالم، حيث يستعد مع منتخب بلاده لمواجهة مقدونيا الشمالية، غدا الثلاثاء، في نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2022.

وقال رونالدو، الاثنين: “أنا الذي سأحدد مستقبلي.. إذا أردت مواصلة اللعب، سأفعل.. وإن لم أرغب، فلن أستمر”.

وأضاف: “هناك دائما ضغوط وكلنا جاهزون. أردنا حقا اللعب في نهائي الملحق، ولأن مقدونيا الشمالية وصلت هنا، فهذا يعني يستحقون ذلك”.

وكان المنتخب المقدوني تفوق على إيطاليا بهدف دون رد في الدور نصف النهائي من الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2022.

ورغم سعادة رونالدو بعودة المدافع المخضرم بيبي مرة أخرى، لكن أكد “لا أحد في الفريق أكثر أهمية من أي شخص آخر. نريد حقا أن نقود البرتغال إلى كأس العالم”.

ونظرا لأنه بلغ 37 عاما من عمره، لا يُرجح أن يحظى رونالدو بفرصة المشاركة في كأس العالم مجددا، في حال فجر منتخب مقدونيا الشمالية مفاجأة بالفوز على البرتغال.

وأبدى “الدون” ثقة كبيرة في قدرة المنتخب البرتغالي، على حسم تأهله إلى مونديال 2022.

وقال: “أنا واثق من أنه إذا ساندتنا الجماهير، كما فعلت يوم الخميس (في المباراة التي انتهت بالفوز على تركيا 3/1)، سنحقق الفوز”.