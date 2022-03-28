شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى ومحمود حميدة ونهال عنبر يحضرون جنازة عهدى صادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين على حضور جنازة الفنان عهدى صادق بالكنيسة الإنجيلية، منهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمود حميدة، والفنانة نهال عنبر، والفنان منير مكرم، والفنانة سلوى محمد علي.

وتوفى الفنان عهدى صادق صباح اليوم، الاثنين، عن عمر يناهز 72 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية داخل مركز القاهرة لأمراض الكلى.

عهدي صادق من مواليد عام 1950 بدأ حياته الفنية أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة، وتميز بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته المتميزة ووصلت أعماله إلى أكثر من 240 عملا فنيا متميزا.

لم يكن عهدي صادق من أصحاب البطولات المطلقة لكنه دائما ما يؤدى الأدوار الصعبة التى تظل فى ذاكرة المشاهدين، خاصة التليفزيونية، إذ أثار البهجة فى نفوس الجمهور بأدواره فى أهم مسلسلات فترة الثمانينيات والتسعينيات فشارك فى "ليالى الحلمية" و"الشهد والدموع" و"رأفت الهجان" و"أرابيسك" و"زيزينيا" و"بوابة الحلوانى" وغيرها.

كانت آخر أعماله دوره فى مسلسل "الفتوة" حيث جسد شخصية "عم مسعد" وقبله ظهر فى عدد من المشاهد ببعض الأعمال ومنها مسلسلات لهفة، هبة رجل الغراب، نصيبى وقسمتك، الجماعة 2، وغيرها.