شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس أكرم حسنى وعمرو عبد الجليل فى مسلسل "مكتوب عليا" قبل عرضه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الخليج 365 على الصور الأولى من مسلسل "مكتوب عليا" بطولة النجم أكرم حسنى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث مازالت تصور أسرة المسلسل المشاهد المتبقية من العمل، والذى أنجز منها مخرج المسلسل خالد الحلفاوى ما يقرب من 80 % من العمل.

وقال منتج العمل كريم أبو ذكرى لـ"الخليج 365"، إن مسلسل "مكتوب عليا"، هو أحد المسلسلات التي تحمل محتوى كوميدى بفكر جديد وكوميديا مختلفة، نظراً لتنوع العناصر التمثيلية والفكرة الأساسية للمشروع، فضلا عن الإخراج الجيد.

ويشارك فى بطولة مسلسل" مكتوب عليا" بجانب أكرم حسنى، كل من عمرو عبد الجليل، هنادى مهنا، أيتن عامر، عزة لبيب، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، محمود السيسى، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ولأول مرة هلا رشدي ‏ممثلة بعيدًا عن الغناء.



اكرم حسنى



ايتن عامر (2)



أكرم حسنى



عمرو عبد الجليل



مكتوب عليا



هنادى مهنى