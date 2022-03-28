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احتفالاً بيوبيلها البلاتيني.. الملكة إليزابيث تتصدّر غلاف مجلّة “فوغ” البريطانية

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اختارت مجلة “فوغ” البريطانية صورة للملكة إليزابيث الثانية في فترة شبابها لغلاف عدد شهر نيسان الذي سيُنشر للبيع في 29 آذار الجاري، وذلك احتفالاً باليوبيل البلاتينيّ للملكة البريطانية.

وفي التفاصيل، فنشرت المجلة عبر موقعها على انستغرام 14 صورةً نادرة للملكة منذ صغرها حتّى فترة تولّيها الحكم لا سيّما خلال عدّة محطّات مهمّة وبارزة في حياتها.  

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، يُبرز الغلاف صورة بالأبيض والأسود لجلالة الملكة تعود لعام 1957، التقطها اللورد سنودن، الزوج السابق للأميرة مارغريت. وكانت الملكة ترتدي تاج  ولاية جورج الرابع في الصورة التي التقطت في وقت قريب من الذكرى العاشرة لزواجها من الأمير فيليب.

وقالت المجلة في بيان إنّ “فوغ” البريطانية تشيد بشكل خاصّ بعلاقتها بجلالة الملكة طيلة السنوات الماضية التي قضتها على العرش.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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