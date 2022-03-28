مي عز الدين حزينة.. “أشوفكم في جزيرة غمام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحرص النجمة مي عز الدين على الترويج لمسلسلها الرمضاني الجديد “جزيرة غمام” عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي وسط تفاعل كبير من الجمهور. وهي ترتدي زي الغجر في عمل درامي يعتمد على الأسطورة والخيال.

وشاركت مي متابعيها على “إنستغرام” بصورة بدت فيها حزينة وعلّقت عليها قائلةً: “نفس نظرة البؤس دي كانت على وجهي إمبارح لما عرفت إن رمضان فاضل عليه إسبوع وإننا هنكون بنصور حتى في رمضان طيب رمضان كريم عليكم مقدّماً أشوفكم في “جزيرة غمام” .

وتفاعل النجوم والجمهور بشكل واسع مع الصورة وعبّروا عن شوقهم الكبير لمي بسبب غيابها لفترة طويلة عن الساحة الفنية، متمنين لها النجاح في السباق الرمضاني لهذا العام.

ونشرت النجمة المصرية أيضاً البوستر الدعائي للمسلسل وعليه صورتها فقط وهي ترتدي الزي الخاص بالنساء الغجريات، وكتبت معلّقة: “مسلسل “جزيرة غمام”… رمضان 2022”.

وتجسد مي في المسلسل دور “سندس الغجرية” التي تنتمي إلى عائلة غجرية، وتمر بالعديد من المواقف والصراعات، ويقع في حبها الفنان أحمد أمين الذي يشارك في بطولة المسلسل، وتتوالى الأحداث…

يُذكر أن آخر أعمال مي عز الدين، مسلسل “خيط حرير” الذي شاركت في بطولته الى جانب: محمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر ومي سليم وهنادي مهنا، وهو من إخراج إبراهيم فخر.