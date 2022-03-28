قبل الصفعة المدوية.. ثأر قديم بين زوجة سميث ومقدم الأوسكار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الصفعة القوية التي نزلت كالصاعقة على وجه مقدم حفل الأوسكار، كريس روك، لم تكن رد فعل لسخريته من شعر زوجة ويل سميث فقط، لكن أسبابها تعود على ما يبدو إلى عام 2016.

وفي تلك السنة أعلنت زوجة الممثل الأميركي الشهير ويل سميث جادا مقاطعتها حفل الأوسكار، متهمة الأكاديمية بتجاهل الأقليات.

حينها، كان روك أيضا يقدم الحفل، فرد على ادعائها بشكل ساخر كذلك حينها، قائلا: “لا يمكنك مقاطعة حدث لم تتم دعوتك إليه أصلا”.

وعلى ما يبدو أن قلب سميث لا يزال حانقا من ذاك التعليق، وقد عاد ليتفجر اليوم الاثنين بعد سخرية مقدم الحفل من شعر جادا، لاسيما أنها أعلنت في ديسمبر الماضي، إصابتها بداء الثعلبة، وهو مرض مناعي لا علاج له، يؤدي إلى تساقط الشعر.

وحلقت حينها الممثلة الشهيرة شعر رأسها تماما، وقالت إنها فضلت الإعلان عن طبيعة مرضها حتى لا يتساءل جمهورها عن السبب.

فخلال حضور سميث وزوجته حفل الأوسكار لهذا العام (2022)، قرر مقدم الحفل، السخرية من مظهرها الجديد. وقال روك إنه يتمنى أن يراها في الجزء الثاني من فيلم “جي آي جين”، وهو فيلم أميركي من بطولة النجمة الأميركية ديمي مور، عن جندية تسعى للانضمام إلى فرقة خاصة في الجيش الأميركي، وتحلق خلال الأحداث شعر رأسها تماما.

فبينما ابتسم ويل للحظات بعد الدعابة في البداية، بدت زوجته شديدة الامتعاض، ما دفع الزوج إلى التوجه مباشرة نحو المسرح أمام الملايين من الذين حضروا الحفل الضخم في القاعة وعلى الشاشات حول العالم، وصفع المقدم بكل قوته.

وقد أثار هذا المشهد صدمة بين الحضور، الذين ظنوا في البداية أنها دعابة متفق عليها، قبل أن يدركوا فداحة الأمر، لاسيما بعد أن بدأ ويل يوجه السباب إلى كريس روك، ويصرخ قائلا: “أبق اسم زوجتي بعيدا عن فمك اللعين”.

لكن سميث الذي فاز بجائزة أفضل ممثل، عاد وقدم اعتذاره لاحقاً على الملأ، معتبراً أن الحب قد يدفع إلى ارتكاب أفعال مجنونة!