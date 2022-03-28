اختيار منى الشاذلي من أفضل المؤثرات في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توجت الإعلامية المصرية منى الشاذلي واحدة من أكثر 50 سيدة مصرية مؤثرة في الحياة العامة، وذلك خلال احتفالية “مصر للأفضل”، حيث تم تكريم عدد كبير من المؤثرين والشخصيات الهامة في مصر، وحظيت بحضور رسمي كبير، إذ كرم الفائزات عدد من الوزيرات المصريات.

وفور تسلمها هذا التكريم، وجهت الشاذلي شكرها لكل سيدة قدمت دوراً مخلصاً وملهماً في مختلف المواقع. مشيدة بتخصيص جائزة خاصة باسم الراحلة والنائبة البرلمانية السابقة الدكتورة أنيسة حسونة.

وعبرت الشاذلي عن سعادتها بهذا التكريم من خلال قيامها بنشر صور من الحفل، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، والذي يتابعه أكثر من ثلاثة ملايين، مرفقة هذه الصور بعبارات الحب والاحترام لجميع سيدات مصر.

وبات برنامج “معكم منى الشاذلي” الذي تقدمه الإعلامية الشهيرة، أحد أهم البرامج العربية المنوعة، والتي تحظى بمتابعة كبيرة.