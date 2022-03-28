“شغل عالي”.. شيرين رضا تمتهن النصب في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم كونها جميلة وأنيقة وجذابة وابنة الطبقة الراقية، فإن كل ذلك لا يمنعها من امتهان النصب والاحتيال بالشراكة مع صديقتها المتناقضة معها وابنة الطبقة الشعبية.

وتجتمع النجمة (شيرين رضا) مع النجمة (فيفي عبده) في أول بطولة مشتركة لهما بالمسلسل الكوميدي “شغل عالي”، وتقومان بالبحث عن نقاط ضعف الرجال، بهدف الانتقام منهم عن طريق النصب عليهم.

وبسبب التفاوت الكبير بينهما، تمر الصديقتان بعدد كبير من المواقف الكوميدية مع ضحاياهما، التي يجسدها عدد كبير من نجوم الكوميديا في مصر، والذين يحلون كضيوف شرف على العمل، ومن أهمهم (بيومي فؤاد، ونضال الشافعي)، كما يشهد المسلسل مشاركة مميزة لنجم كرة القدم المصري المعتزل أحمد حسام “ميدو”.

ونشرت شيرين قبل أيام قليلة، عبر حسابها على “إنستغرام”، فيديو ترويجياً صغيراً للمسلسل، يبين بعضاً من الحوارات التي تجمعها بفيفي عبده.

وسبق ذلك قيامها بنشر فيديو كليب للأغنية الدعائية للمسلسل بعنوان “سيبيه.. سيبيهولي”، التي قدمتها على شكل ديو غنائي استعراضي مع النجمة فيفي عبده.

وبدا واضحاً من خلال الأغنية أنه بالإمكان التعرف إلى ملامح هاتين الشخصيتين، اللتين لا تتشابهان على الإطلاق، لكن تجمعهما الصداقة وحب الانتقام.

وكان آخر ظهور لشيرين، من خلال مشاركتها في مسلسل “60 دقيقة”، الذي عرض قبل فترة قليلة عبر منصة “شاهد”، بالإضافة لمشاركتها في أحد أدوار البطولة بفيلم “ليلة قمر 14″، الذي تم عرضه خلال مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي.

وسبق أن أثارت شيرين الجدل بعد تصريحاتها على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة 2021، عندما عبرت عن تأييدها لمشاهد القبل في السينما، مطالبة من يرفض تأدية هذه المشاهد التي تخدم السياق الدرامي بالتوجه للعمل في الراديو، كون الراديو لا يجبره على لمس أحد، معتبرةً أن مصطلح السينما النظيفة مصطلح غير مقبول، لأنه يبدو كشتيمة للممثلين الآخرين، فالسينما تجسد الواقع بكل تفاصيله.