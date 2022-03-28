هاندا أرتشيل في رحلة خاصة إلى صحراء دبي.. ماذا تحضّر؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواجدت النجمة التركية الشهيرة، هاندا أرتشيل، برفقة عدد من أصدقائها في دبي، حيث خضعت لجلسة تصوير في صحراء القدرة، تحضيراً لإعلان لإحدى العلامات التجارية.

وظهرت هاندا وهي داخل سيارة رباعية الدفع مع فريق العمل، استعداداً لجلسة التصوير.

وكانت هاندا قد وثقت رحلتها للإمارات، عبر حسابها بـ”إنستغرام”، إذ نشرت عدة صور لها من أمام برج خليفة، كما حرصت على التقاط الصور مع محبيها وجمهورها في الوطن العربي.

يذكر أن خبر انفصال الممثلين التركيين ​هاندا أرتشيل​، و​كرم بورسين، قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث جاء هذا الخبر بالتزامن مع رفض هاندا أرتشيل تمثيل دور البطولة مع كرم بورسين في المسلسل الجديد “بيني وبين العالم”، قائلة إنها لا تقدّم مشاهد حميمية وتتحفظ بذلك، مع موافقة زميلتها الممثلة التركية، ديميت أوزديمير، على الدور، وتأدية هذا المشهد مع كرم.

وهاندا أرتشيل من مواليد 24 نوفمبر 1993، من مواليد باندرمة في تركيا، ولم تعش هاندا مع والديها وأخواتها، بل عاشت مع عمتها وجدتها، وهي ممثلة وعارضة أزياء معروفة في تركيا، اشتهرت في مسلسل “بنات الشمس”، عندما أدت دور “سيلين”.

وأيضاً اشتهرت عندما قامت بدور “حياة” في مسلسل “الحب لا يفهم من الكلام”. وفي عام 2012، فازت هاندا أرتشيل بالمركز الأول في مسابقة ملكة جمال أذربيجان، وتتميز هاندا بشهرتها وشعبيتها وجمالها، ففي تركيا تعتبر هاندا من أكثر الممثلات اللاتي يمتلكن متابعين على “إنستغرام”، حيث تمتلك حوالي خمسة عشر مليوناً وتسعمائة ألف متابع، وشاركت هاندا الممثل أراس بولوت إينيملي كسفير ماركة ديفاكتو في مارس عام 2017.