شكرا لقرائتكم خبر عن حوار طريف بين مى عز الدين و أحمد أمين بسبب تصوير " جزيرة غمام" فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دار حوار طريف بين النجمة مى عز الدين و الفنان أحمد أمين، بسبب تصوير مسلسل " جزيرة غمام" أثناء صيام شهر رمضان، ونشرت مى صورة عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة:"رمضان فاضل عليه أسبوع، وإننا هنكون بنصور حتى فى رمضان طيب رمضان كريم عليكم مقدماً أشوفكم فى جزيرة غمام".

وكتب لها أحمد أمين، قائلا:"منتظرين بشدة"، لترد عليه مى قائلة:" ده علي أساس إنك هتكون بتاكل كنافة مش مطحون بتصور معايا أنا اللي منتظرة أشوف شغلنا مع بعض يا أول مكسب من جزيرة غمام ربنا يكرمك فيه علي قد جمال قلبك وتعبك وموهبتك وأخلاقك نجم بجد بالنجاح يا عرفات".



مى عز الدين و أحمد أمين

وتظهر الفنانة مي عز الدين فى دور مهم ومحورى خلال أحداث مسلسل جزيرة غمام المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل على قناة الحياة وتجسد دور "سندس الغجرية" وتنتمى إلى عائلة غجرية، وتمر بالعديد من المواقف والصراعات للفوز بقلبها، ويقع فى حبها الفنان أحمد أمين الذى يشارك فى بطولة المسلسل، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "جزيرة غمام" بطولة كل من طارق لطفى ومي عز الدين وفتحى عبد الوهاب، أحمد أمين والفنان رياض الخولى وعبد العزيز مخيون وآخرون من النجوم، والعمل من إخراج حسين المنباوى وتأليف عبد الرحيم كمال.

يعد مسلسل "جزيرة غمام"، أول أعمال أحمد أمين الدرامية بعد مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي تم عرضه في نوفمبر 2020 عبر المنصات العالمية، عن سلسلة روايات الكاتب الراحل دكتور أحمد خالد توفيق، وهو المشروع الذي أشرف على كتابته وإخراجه عمرو سلامة، وشاركه البطولة رزان جمّال، آية سماحة، رشدي الشامي، سما إبراهيم، باتع خليل وريم عبد القادر.