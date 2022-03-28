شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان الفنان عهدي صادق للكنيسة الانجيلية لتشييع جنازته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، جثمان الفنان الكبير عهدي صادق، الذي توفي صباح اليوم الاثنين عن عمر يناهز 72عاما، للكنيسة الانجيلية بالقاهرة الجديدة لتشييع جنازته.

وتوفى الفنان عهدى صادق صباح اليوم الاثنين، الفنان عهدى صادق عن عمر يناهز 72 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية داخل مركز القاهرة لأمراض الكلى.

عهدي صادق من مواليد عام 1950 بدأ حياته الفنية أوائل السبعينات بأدوار صغيرة، تميز بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته المتميزة ووصلت أعماله إلى أكثر من 240 عملا فنيا متميزا.

لم يكن عهدي صادق من أصحاب البطولات المطلقة لكنه دائما ما يؤدى الأدوار الصعبة التى تظل فى ذاكرة المشاهدين، خاصة التليفزيونية، إذ أثار البهجة فى نفوس الجمهور بأدواره فى أهم مسلسلات فترة الثمانينيات والتسعينيات فشارك فى "ليالى الحلمية" و"الشهد والدموع" و"رأفت الهجان" و"أرابيسك" و"زيزينيا" و"بوابة الحلوانى" وغيرها.

كانت آخر أعماله دوره فى مسلسل "الفتوة" حيث جسد شخصية "عم مسعد" وقبله ظهر فى عدد من المشاهد ببعض الأعمال ومنها مسلسلات لهفة، هبة رجل الغراب، نصيبى وقسمتك، الجماعة 2، وغيرها.