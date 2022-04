شكرا لقرائتكم خبر عن جايسون موموا وعدد من النجوم يدعمون أوكرانيا فى حفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من النجوم المشاركين في حفل الأوسكار رقم 94 على دعم أوكرانيا وشعبها في حربها ضد روسيا، ومنهم الممثل جيسون موموا والذى ارتدى منديل جيب عليه ألوان العلم الأوكرانى الأزرق والذهبى.

ووفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال موموا الذى يبلغ من العمر 42 سنه، للصحفيين على السجادة الحمراء " المجد لأوكرانيا".

كما ارتدت الممثلة مارلى ماتلين، 56 عاما، عقدا من اللونين الأزرق والذهبى في إشارة لأوكرانيا، حيث جعلت القلادة ظاهرة تماما بين فستانها الأحمر الامع.



كما علق الممثل صامويل جاكسون، 73 عاما، ويوه جونغ يون،74 عاما، الشريط الأزرق.

وصرحت يون، وهى ممثلة فازت بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة لعام 2020، أنها تتمنى الا تكون هناك حرب في العالم أو لاجئين بدون وطن.

كما دعمت جيمي لي كورتيس اللاجئين الأوكرانيين على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في مسرح دولبي في هوليوود، حيث ارتدت شارة دعم اللاجئين أثناء وجودها على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار 2022.

شهد حفل الأوسكار الكثير من المفاجآت، حيث فاز فيلم CODA بجائزة أفضل فيلم، وأفضل سيناريو مقتبس، ونال الممثل الأصم تروي كوتسور جائزة الأوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره بالفيلم، وهي جائزة لأول مرة تمنح لممثل أصم، وهو الفيلم الذي يدور حول فتاة مراهقة تعيش وسط عائلة صماء بالكامل، تجد نفسها ممزقة بين السعى وراء عشقها للموسيقى وحلمها لتحقيق إنجازات في هذا المجال واعتماد أسرتها عليها بشكل تام لتكون هى أساس علاقتها بالعالم الخارجي.

فيما فازت المخرجة جين كامبيون بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلمها The Power of the Dog، لتكون أول امرأة يتم ترشيحها مرتين لجائزة أفضل مخرج، وثالث امرأة تفوز بجائزة الأوسكار في هذه الفئة، ويدور فيلم The Power of the Dog، خلال عام 1925، حول رجل الذى يعيش فى مزرعة عائلية كبيرة في مونتانا، مع شقيقه، ولكن سرعان ما تتدهور العلاقة بينهما فينقلبان ضد بعضهما البعض، خاصة مع زواج أحدهما.