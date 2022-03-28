شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الخسارة.. داكوتا جونسون فى حفل "فانيتى فير" أوسكار يتوقيع جوتشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم غياب فيلمهما الطويل The Lost Daughter عن الجوائز بعد تلقيه 3 ترشيحات في حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94، حضرت النجمتان داكوتا جونسون وماجى جيلنهال حفل فانيتى فير أوسكار فى مركز الفنون المسرحية فى بيفرلي هيلز يوم الأحد حيث لم تيأسا رغم الخسارة .

وبدت داكوتا، البالغة من العمر 32 عامًا، رائعة فى فستانها الوردى الواسع بأكمام طويلة مزينة بموجة من الريش، بتوقيع دار أزياء جوتشى من مجموعة 2022.

وفى سياق اخر أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة عن رفضها لأى نوع من أنواع العنف، وذلك بعد قيام ويل سميث، بصفع مقدم الحفل كريس روك، خلال الحفل الـ 94 لجوائز الأوسكار، حيث علق حساب أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة، عبر "تويتر"، على الواقعة، "الأكاديمية لا تتغاضى عن العنف بأي شكل".

وجاء رد فعل ويل سميث تجاه، كريس، بعدما تنمر على جادا سميث، زوجة ويل سميث، حيث قال إنه ينتظر مشاهدتها فى جزء جديد من فيلم G.I. Jane والذي يتناول قصة سيدة تحلق رأسها بعد انضمامها للبحرية الأمريكية وهو الفيلم الذي لعبت بطولته ديمى مور.

اوسكار على تويتر

لكن المزحة لم تأت علي هوى ويل سميث والذي صعد علي مسرح الاكاديمية ولكم كريس روك في وجهه وسط دهشة الحضور الذي تخيل أنها مزحة، لكن الأمر اتضح أنها لكمة حقيقية خاصة عندما عاد ويل سميث إلى مقعده وصرخ "ابقي اسم زوجتي بعيدا عن فمك".

وقال النجم العالمي ويل سميث خلال حديثه علي مسرح الأوسكار بعد فوزه بأول أوسكار في حياته أفضل ممثل، إن الحب سيجعلك تفعل أشياء مجنونة وأن ريتشارد ويليامز الذي جسد دوره بفيلم King Richard، كان مدافعًا شرسًا عن عائلته، موجها الإعتذار للأكاديمية عن ضربه لكريس روك على المسرح وللمرشحين للجائزة وبكى ويل علي المسرح ليلقي عاصفة من التصفيق.

وأضاف سميث، في كلمته: إن نهض دينزل واشنطن تحدث معه وقال له، كن حذرًا، عندها يأتي الشيطان من أجل، وذلك تعليقا على قيام ويل سميث بضرب كريس روك والذي سخر من جادا سميث زوجته.