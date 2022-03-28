شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان ناعية الفنان عهدى صادق: "من أجمل وأطيب وأنقى وأنبل البشر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النجمة شريهان، الفنان عهدى صادق، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 72 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية داخل مركز القاهرة لأمراض الكلى.

ونشرت شريهان صورة قديمة تجمعها معه، عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة:"لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى البقاء لله من أجمل وأطيب وأنقى وأنبل البشر، أداء تلقائي بموهبة وإحتراف كوميديا وتراجيديا، موهبة وخلق وأخلاق وتواضع والتزام".



شريهان

وتشيع أسرة الفنان الراحلجنازته الساعة الرابعة مساء اليوم الاثنين من الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة حسبما أعلنت سامية جاهين إبنة الشاعر صلاح جاهين عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حيث كتبت:"موعد الجنازة الساعة 4 بالكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة".

وأضافت سامية جاهين:"عمو عهدي صادق خلاص ارتاح كنت بحاول أهيأ نفسي للحظة دي بقالي شوية وأقول لنفسي إني أبقى أنانية لو اتمنيت له أي حاجة غير إنه يرتاح من آلام المرض لكن مافيش كلام في الدنيا ممكن يوصف الوجع اللي في قلبي."." حتوحشني قوي يا حبيبي ياللي من يوم ما بابا مشي وانت واخدني في حضنك ومغرقني حب وعطاء ودلع غير مشروط".

عهدي صادق من مواليد عام 1950 بدأ حياته الفنية أوائل السبعينات بأدوار صغيرة، تميز بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته المتميزة ووصلت أعماله إلى أكثر من 240 عملا فنيا متميزا.

لم يكن عهدي صادق من أصحاب البطولات المطلقة لكنه دائما ما يؤدى الأدوار الصعبة التى تظل فى ذاكرة المشاهدين، خاصة التليفزيونية، إذ أثار البهجة فى نفوس الجمهور بأدواره فى أهم مسلسلات فترة الثمانينيات والتسعينيات فشارك فى "ليالى الحلمية" و"الشهد والدموع" و"رأفت الهجان" و"أرابيسك" و"زيزينيا" و"بوابة الحلوانى" وغيرها.

كانت آخر أعماله دوره فى مسلسل "الفتوة" حيث جسد شخصية "عم مسعد" وقبله ظهر فى عدد من المشاهد ببعض الأعمال ومنها مسلسلات لهفة، هبة رجل الغراب، نصيبى وقسمتك، الجماعة 2، وغيرها.