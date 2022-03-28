شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الفنى للمسرح ينعى عهدى صادق: ترك رصيد لا ينسى من الأعمال الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي البيت الفني للمسرح، الفنان الراحل عهدي صادق، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 72 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية داخل مركز القاهرة لأمراض الكلى.

وجاء نص البيان: " ينعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح و جميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن و الأسى الفنان الكبير عهدي صادق، الذي وافته المنية، تاركا لجمهوره رصيد لا ينسى من الأعمال الفنية التي تنوعت ما بين المسرح و السينما و التلفزيون، فهو أحد أهم نجوم الدراما المصرية حيث شارك بعدد كبير من الأعمال الدرامية منها " ليالي الحلمية، ارابيسك، زيزينيا، بوابة الحلواني، رأفت الهجان " و غيرها ، بالاضافة إلى أعماله السينمائية منها " اليوم السادس ، المتوحشة ، سكوت هنصور"و غيرها".



البيت الفنى للمسرح

وأضاف البيان:" ترك الراحل بصمة كبيرة في المسرح من خلال مشاركته في عدد من العروض المسرحية منها " القاهرة في ألف عام،ليلة القبض على بابا، البعبع قاعدين ليه، الملك لير"، وكانت آخر أعماله على مسرح الدولة عرض " من القلب للقلب" لفرقة المسرح القومي، وتابع "أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

وتشيع أسرة الفنان الراحل جنازته الساعة الرابعة مساء اليوم الاثنين من الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة حسبما أعلنت سامية جاهين إبنة الشاعر صلاح جاهين عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حيث كتبت:"موعد الجنازة الساعة 4 بالكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة".

وأضافت سامية جاهين:"عمو عهدي صادق خلاص ارتاح كنت بحاول أهيأ نفسي للحظة دي بقالي شوية وأقول لنفسي إني أبقى أنانية لو اتمنيت له أي حاجة غير إنه يرتاح من آلام المرض لكن مافيش كلام في الدنيا ممكن يوصف الوجع اللي في قلبي."." حتوحشني قوي يا حبيبي ياللي من يوم ما بابا مشي وانت واخدني في حضنك ومغرقني حب وعطاء ودلع غير مشروط".

عهدي صادق من مواليد عام 1950 بدأ حياته الفنية أوائل السبعينات بأدوار صغيرة، تميز بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته المتميزة ووصلت أعماله إلى أكثر من 240 عملا فنيا متميزا.

لم يكن عهدي صادق من أصحاب البطولات المطلقة لكنه دائما ما يؤدى الأدوار الصعبة التى تظل فى ذاكرة المشاهدين، خاصة التليفزيونية، إذ أثار البهجة فى نفوس الجمهور بأدواره فى أهم مسلسلات فترة الثمانينيات والتسعينيات فشارك فى "ليالى الحلمية" و"الشهد والدموع" و"رأفت الهجان" و"أرابيسك" و"زيزينيا" و"بوابة الحلوانى" وغيرها.

كانت آخر أعماله دوره فى مسلسل "الفتوة" حيث جسد شخصية "عم مسعد" وقبله ظهر فى عدد من المشاهد ببعض الأعمال ومنها مسلسلات لهفة، هبة رجل الغراب، نصيبى وقسمتك، الجماعة 2، وغيرها.