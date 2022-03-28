شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفنانة سيمون بالدورة 52 لمنتدى دور المرأة فى التنمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كُرمت النجمة سيمون في الدورة 52 لمنتدي دور المرأة في التنمية وشاركت مع جمع من السيدات في مناقشة الكثير من قضايا المرأة وهمومها وسلط المنتدي الضوء علي دور المرأة في التنمية بجميع المجالات .

النجمة سيمون دائما لديها اهتمام بقضايا المرأة ، وحي في كل أغانيها تنتصر للمرأة ولكرامتها ولكبريائها ، والمتأمل في كلمات أغلب اغنيها ستجدها تحمل مضامين إيجابية تعبر عن قوة المرأة وعن شجاعتها .

يذكر أن الفنانة سيمون كانت قد طرحت منذ فترة قصيرة أغنية سنجل بعنوان " الروح الفرفوشة " تحمل بهجة وتفاؤل كتبها الشاعر هشام قباري ليؤكد على معاني كثيرة مهمة من أهمها البعد عن الهموم والمشاكل والوجع، واستطاع الملحن أحمد مصطفى والموزع شريف الوسيمي أن يقدما لنا تركيبة موسيقية تناسب العصر الحالي بإيقاعه وتوزيعاته مع المحافظة على نفس الروح التي يحبها الجمهور في سيمون وأغانيها التي كانت دائمات سابقة لعصرها وتدهشنا بما تقدمه في كل عمل .

سيمون فنانة تشع طاقة وبهجة وتمتلك كاريزما لا مثيل لها وننتظر منها في الفترة المقبلة أغاني أخرى لتمتعنا بها وتعيد لنا ذكرياتنا مع اغانيها التي ما زالت نرددها ونسمعها ونستخدمها في حياتنا اليومية كمحبين أو أصدقاء، فنقول لبعض مثلا : مش نظرة وابتسامة مش كلمة والسلامة دي حاجات كتيرة ياما لو ناوي تحبيني " .



النجمة سيمون



تكريم النجمة سيمون