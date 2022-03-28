شكرا لقرائتكم خبر عن تفتكتر ايه G.I. Jane 2 المتسبب فى ضرب كريس روك لـ ويل سميث فى حفل أوسكار ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل الأوسكار الذى أقيم منذ ساعات "خناقة" ما بين الممثل العالمى ويل سميث، والممثل كريس روك، وذلك بعد أن قام الأخير بـ إطلاق مزحة عن جادا سميث زوجة الأول، حيث قال روك " Jada, I love ya. ‘G.I. Jane 2,’ can’t wait to see it"، وذلك بسبب قيام جيدا بـحلق شعرها بالكامل بسبب مرض "الثعلبة"، مما أدى إلى قايم سميث بـ لكم روك على وجهه وسط دهشة الحضور.

ولكن ما قصة G.I. Jane 2، التي قصدها روك، حيث أنه يرمى لـ قيام جادا سميث ببطولة الجزء الثانى من فيلم G.I. Jane، الذى طرح بـ دور العرض المختلفة في 1997، وكان من بطولة الممثلة العالمة ديمى مور، التي قامت بـ حلق شعرها بأكمله لتواكب أحداث الفيلم.

G.I. Jane كان من إخراج المخرج الإنجليزي ريدلي سكوت وبطولة ديمي مور، ويركز الفيلم على شخصية الملازم جوردان أونيل (مور) التي تم اختيارها لتكون جزءًا من البحرية الأمريكية حيث تم انتقادها بسبب شعرها، وكونها أنثى في وسط مجتمع ذكورى، ولم يحقق الفيلم نجاح جماهيرى او فى شباك التذاكر حينها، وبالتالى لا توجد أى نية لـ تقديم جزء جديد من العمل.

وذلك ما أثار غضب سميث الذى بدى في البداية أنه تقبل المزحة، ألا انه من الواضح أنه قام بـ لك كريس روك بسبب تعبيرات وجه جادا سميث الذى بدى عليها الغضب، مما قاله الأخير.



GI Jane 2 1



G.I. Jane 2