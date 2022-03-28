شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى فى صورة مع مادلين طبر من كواليس مسلسل "ملف سرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشر الفنان نضال الشافعى، صورة له برفقة الفنانة اللبنانية مادلين طبر، من كواليس مسلسل "ملف سرى"، الذى يعرض فى رمضان 2022، وشارك نضال الشافعى، كواليس تصوير مشاهده فى المسلسل عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".



نضال الشافعي برفقة مادلين طير

وعلق نضال الشافعى، على صورته الجديدة من كواليس العمل الدرامى، "مع النجمة مادلين طبر، مسلسل ملف سرى، رمضان 2022"، وظهر كل من، نضال، ومادلين، فى اللقطة المصورة بملابس الشخصيات التى يؤدونها فى المسلسل، دون الكشف عن أى تفاصيل.



نضال الشافعي و مادلين طير

وفى وقت سابق، كشف الفنان نضال الشافعى، عن اسم الشخصية التى يجسدها فى مسلسل "ملف سري"، الذى سيعرض على قناة DMC، وقناة الحياة طوال شهر رمضان، بالإضافة إلى منصة "watch it".

وكتب الفنان نضال الشافعى – آنذاك - عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "شخصية شاكر من مسلسل ملف سرى فى رمضان 2020"، ويظهر الفنان نضال الشافعى، خلال أحداث المسلسل، فى دور ابن الفنانة مادلين طبر، وشقيق النجم هانى سلامة.

المسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، محمد محمود عبد العزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث مسلسل "ملف سرى" حول انتشار عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال المتمثلة فى عائلة "المالكي" الذى كان لهم تعاملات اقتصادية كبيرة داخل السوق المصرى من حيث عدد الشركات والمصانع الكبرى والمعروف عن هذه العائلة النزاهة والأمانة، لكن تم كشفهم عن طريق بعض الرجال الشرفاء ليقعوا تحت يد المستشار يحيى عز الدين القاضى الذى يعتبر مثال للنزاهة والشرف.

ويتصدى المستشار يحيى عز الدين لهم ويرفض كل سبل الابتزاز، ويهددونه باهله حتى يتم قتل خطيبته فى ظروف غامضة مع أحد أفراد العائلة خارج مصر، مما يجعله يقرر ان يقضى على أسطورة عائلة المالكى الفاسدة ولكن أثناء هذه الرحلة يلتقى بمريم المالكى ابنة هارون المالكى وتبدأ رحلتهم سويا لمحاربة الفساد واظهار الحقائق.